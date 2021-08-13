В центре Курска столкнулись три машины. ГАЗЕЛЬ перевернулась

Пострадал один человек - 52-летний водитель "РЕНО"

Сегодня в пятом часу вечера в Курске на улице Карла Маркса столкнулись три машины.По предварительной информации ГИБДД, 52-летний водитель автомобиля "Рено Сценник" ехал со стороны улицы Светлая в сторону площади Перекальского. В районе дома №51 по улице Карла Маркса, не соблюдая безопасную дистанцию до впереди движущейся "Лады Калина", под управлением 50-летнего автомобилиста, совершил с ним столкновение. После этого "Рено" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ГАЗЕЛЬЮ, та от удара опрокинулась.В этом ДТП пострадал водитель "Рено". Полиция выясняет все причины и обстоятельства происшествия.