В курской Госавтоинспекции назвали наиболее частые нарушения ПДД среди «молодых» водителей
Выезд на встречку, нарушение правил проезда пешеходного перехода, правил обгона и разговоры по мобильному телефону
Еще «молодые» водители чаще остальных участников дорожного движения отвлекаются на мобильные телефоны. Они не только говорят по ним во время движения, пытаясь одной рукой справиться с управлением транспортным средством, но и успевают обмениваться текстовыми сообщениями, что в большинстве случаев приводит к дорожно-транспортным происшествиям с тяжкими последствиями.
Госавтоинспекция напоминает, что автомобиль является источником повышенной опасности, и управлять им необходимо в строгом соблюдении правил дорожного движения. Будущим водителям ГИБДД советует заключать договоры на обучение вождению только с проверенными автошколами, получившими заключения о соответствии учебно-материальной базы требованиям, установленным законодательством.