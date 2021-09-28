Выезд на встречку, нарушение правил проезда пешеходного перехода, правил обгона и разговоры по мобильному телефону

В курской Госавтоинспекции назвали наиболее частые нарушения ПДД среди «молодых» водителей. Это выезд на полосу встречного движения, несоблюдения очередности проезда перекрестков, нарушение правил проезда пешеходного перехода, несоответствие скорости условиям движения, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части и правил обгона.Еще «молодые» водители чаще остальных участников дорожного движения отвлекаются на мобильные телефоны. Они не только говорят по ним во время движения, пытаясь одной рукой справиться с управлением транспортным средством, но и успевают обмениваться текстовыми сообщениями, что в большинстве случаев приводит к дорожно-транспортным происшествиям с тяжкими последствиями.Госавтоинспекция напоминает, что автомобиль является источником повышенной опасности, и управлять им необходимо в строгом соблюдении правил дорожного движения. Будущим водителям ГИБДД советует заключать договоры на обучение вождению только с проверенными автошколами, получившими заключения о соответствии учебно-материальной базы требованиям, установленным законодательством.