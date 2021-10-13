ТАКТ.На Михайловском горно-обогатительном комбинате имени А. Варичева побывали первые промтуристы. Ими стали учащиеся седьмой школы города горняков, сообщает телеканал
Экскурсия носила рабочее название: «Железная руда от А до Я».
Школьники облачились в спецовку рудокопов, посетили смотровую площадку карьера, и смогли принять участие в экспериментальном примагничивании руды, - сообщили в пресс-службе обладминистрации.
Фото Андрей Лукашов
В рамках развития промышленного туризма в Курской области проведена первая экскурсия на МГОК
Первыми промтуристами стали учащиеся седьмой школы города горняков