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Лента новостей / В регионе

В рамках развития промышленного туризма в Курской области проведена первая экскурсия на МГОК

Первыми промтуристами стали учащиеся седьмой школы города горняков
В рамках развития промышленного туризма в Курской области проведена первая экскурсия на МГОК

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На Михайловском горно-обогатительном комбинате имени А. Варичева побывали первые промтуристы. Ими стали учащиеся седьмой школы города горняков, сообщает телеканал ТАКТ.

Экскурсия носила рабочее название: «Железная руда от А до Я».

Школьники облачились в спецовку рудокопов, посетили смотровую площадку карьера, и смогли принять участие в экспериментальном примагничивании руды, - сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Фото Андрей Лукашов
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