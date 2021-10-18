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Лента новостей / В регионе

Завтра в Курской области ожидается небольшой дождь и до +10°С

А в ночь на 20 октября прогнозируют первый снег
Завтра в Курской области ожидается небольшой дождь и до +10°С

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Во вторник, 19 октября в Курской области ночью местами, а днем повсеместно ожидаются небольшие осадки. Порывы ветра будут достигать 12 м/с.

Ночью заморозки от -1ºС до +4ºС. Днем ожидается от 5°С до 10°С тепла. 

В ночь на 20 октября синоптики прогнозируют первый снег. Вероятен мокрый снег. Далее снова придут дожди. Снег также ожидается в субботу и воскресенье.

Температура воздуха, по прогнозам, днём в среду опустится до +5°С. В четверг в регионе снова потеплеет - до +14°С. Однако, похолодание до +5°С ожидается уже в воскресенье.

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