Завтра в Курской области ожидается небольшой дождь и до +10°С

А в ночь на 20 октября прогнозируют первый снег

Во вторник, 19 октября в Курской области ночью местами, а днем повсеместно ожидаются небольшие осадки. Порывы ветра будут достигать 12 м/с.Ночью заморозки от -1ºС до +4ºС. Днем ожидается от 5°С до 10°С тепла.В ночь на 20 октября синоптики прогнозируют первый снег. Вероятен мокрый снег. Далее снова придут дожди. Снег также ожидается в субботу и воскресенье.Температура воздуха, по прогнозам, днём в среду опустится до +5°С. В четверг в регионе снова потеплеет - до +14°С. Однако, похолодание до +5°С ожидается уже в воскресенье.