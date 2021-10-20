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Лента новостей / В регионе

В Курске из-за дорожных работ перекрывают две улицы

Участок улицы Чумаковской и три участка улицы Гоголя
В Курске из-за дорожных работ перекрывают две улицы

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В Курске из-за дорожных работ перекроют движение по двум улицам. 

Так, с 8 утра 22 октября до 9 вечера 29-го будет приостановлено движение транспорта по улице Чумаковской на участке от улицы Дзержинского до улицы Пионеров. Там ремонтируют асфальтобетонное покрытие проезжей части.

Также движение транспорта будет приостановлено на улице Гоголя:

- на участке от улицы Ленина до улицы Радищева с 00.30 21 октября до 9 вечера 24 октября;
- на участке от улицы Радищева до улицы Димитрова с 8 утра 21 октября до 9 вечера 23 октября;
- на участке от улицы Димитрова до улицы Семёновской с 8 утра 22 октября до 9 вечера 25 октября. 

На этой улице устанавливают бордюры и укладывают верхний слой покрытия проезжей части. 
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