В Курске из-за дорожных работ перекрывают две улицы

Участок улицы Чумаковской и три участка улицы Гоголя

В Курске из-за дорожных работ перекроют движение по двум улицам.Так, с 8 утра 22 октября до 9 вечера 29-го будет приостановлено движение транспорта по улице Чумаковской на участке от улицы Дзержинского до улицы Пионеров. Там ремонтируют асфальтобетонное покрытие проезжей части.Также движение транспорта будет приостановлено на улице Гоголя:- на участке от улицы Ленина до улицы Радищева с 00.30 21 октября до 9 вечера 24 октября;- на участке от улицы Радищева до улицы Димитрова с 8 утра 21 октября до 9 вечера 23 октября;- на участке от улицы Димитрова до улицы Семёновской с 8 утра 22 октября до 9 вечера 25 октября.На этой улице устанавливают бордюры и укладывают верхний слой покрытия проезжей части.