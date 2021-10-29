Курская областная Дума 7-го созыва приступила к законотворческой работе

28 октября состоялось второе по счету пленарное заседание Курской областной Думы нового созыва, сообщает телеканал ТАКТ. Как отметил председатель регионального парламента Юрий Амерев, работать сейчас приходится в непростых условиях, которые обусловлены очередной вспышкой короновируса, но иначе нельзя, так как социально-экономическая ситуация требует безотлагательных решений.
Юрий Амерев, председатель Курской областной Думы:
«Я благодарен в этих условиях и депутатам Курской областной Думы, и аппарату за то, что приняли решение работать в этих условиях в очном формате. Для того, чтобы не только не остановить процессы жизни в нашей области, но и дать импульс развитию экономики, промышленности предпринимательству, поддержать социально незащищенные слои населения. Около 20 вопросов мы планируем вынести на повестку дня, и я уверен, что депутаты с полной ответственностью подойдут к решению как актуальных вопросов, так и организационных».
Народные избранники ожидания оправдали. Работу начали с принятия ряда постановлений, которые регламентируют деятельность 8 постоянных комитетов Курской областной Думы. Кстати, в ходе непродолжительного перерыва провели первые заседания в каждом из них.
Определившись с руководством комитетов, депутаты вернулись в зал заседаний, где приступили к рассмотрению других вопросов. Так, приняли закон, которым продлевается срок действия областного материнского капитала до 31 декабря 2026 года. Предусматривается единовременная выплата при рождении (или усыновлении) третьего и последующих детей. С учётом индексации в нынешнем году она составляет 103 тысячи рублей, а в случае единовременного рождения трех и более детей – 137 тысяч. К слову, с момента введения областного маткапитала в 2012 году правом на его получение воспользовались более 5 тысяч семей.
Нашла поддержку также законодательная инициатива губернатора расширить перечень региональных наград. В дополнение к существующим профессиональным званиям вводятся «Заслуженный артист Курской области», «Заслуженный врач Курской области» и «Заслуженный учитель Курской области». Эти звания позволят не только поощрять специалистов за профессиональные достижения, но и стимулировать деятельность в социально значимых сферах.
Обсудили депутаты и вопросы, связанные с бюджетным процессом. При формировании региональной казны, этим предстоит заняться в самом скором времени, им необходимо будет учитывать изменения в Бюджетном кодексе России.
В ходе заседания также были внесены дополнения в региональные законы об образовании и государственной гражданской службе.