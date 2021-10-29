Курская областная Дума 7-го созыва приступила к законотворческой работе

Депутаты приняли закон, которым продлевается срок действия областного материнского капитала до 31 декабря 2026 года

28 октября состоялось второе по счету пленарное заседание Курской областной Думы нового созыва, сообщает телеканал ТАКТ . Как отметил председатель регионального парламента Юрий Амерев, работать сейчас приходится в непростых условиях, которые обусловлены очередной вспышкой короновируса, но иначе нельзя, так как социально-экономическая ситуация требует безотлагательных решений.





Юрий Амерев, председатель Курской областной Думы:

«Я благодарен в этих условиях и депутатам Курской областной Думы, и аппарату за то, что приняли решение работать в этих условиях в очном формате. Для того, чтобы не только не остановить процессы жизни в нашей области, но и дать импульс развитию экономики, промышленности предпринимательству, поддержать социально незащищенные слои населения. Около 20 вопросов мы планируем вынести на повестку дня, и я уверен, что депутаты с полной ответственностью подойдут к решению как актуальных вопросов, так и организационных».





Народные избранники ожидания оправдали. Работу начали с принятия ряда постановлений, которые регламентируют деятельность 8 постоянных комитетов Курской областной Думы. Кстати, в ходе непродолжительного перерыва провели первые заседания в каждом из них.





Определившись с руководством комитетов, депутаты вернулись в зал заседаний, где приступили к рассмотрению других вопросов. Так, приняли закон, которым продлевается срок действия областного материнского капитала до 31 декабря 2026 года. Предусматривается единовременная выплата при рождении (или усыновлении) третьего и последующих детей. С учётом индексации в нынешнем году она составляет 103 тысячи рублей, а в случае единовременного рождения трех и более детей – 137 тысяч. К слову, с момента введения областного маткапитала в 2012 году правом на его получение воспользовались более 5 тысяч семей.





Нашла поддержку также законодательная инициатива губернатора расширить перечень региональных наград. В дополнение к существующим профессиональным званиям вводятся «Заслуженный артист Курской области», «Заслуженный врач Курской области» и «Заслуженный учитель Курской области». Эти звания позволят не только поощрять специалистов за профессиональные достижения, но и стимулировать деятельность в социально значимых сферах.





Обсудили депутаты и вопросы, связанные с бюджетным процессом. При формировании региональной казны, этим предстоит заняться в самом скором времени, им необходимо будет учитывать изменения в Бюджетном кодексе России.





В ходе заседания также были внесены дополнения в региональные законы об образовании и государственной гражданской службе.