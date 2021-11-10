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Представителем от Курской области в Общественной палате России избран Александр Терновцов

Он заместитель председателя Общественной палаты Курской области по экспертно-аналитическому блоку

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Представителем от Курской области в Общественной палате России избран Александр Терновцов - заместитель председателя Общественной палаты Курской области по экспертно-аналитическому блоку. 

Он известный в нашем регионе общественный деятель. Терновцов является председателем Курского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Общенациональный правозащитный союз «Человек и закон», председателем Общественного совета при Прокуратуре Курской области, директором Ассоциации «Центр правовой поддержки и развития бизнеса», заместителем председателя Общественного совета при Администрации Курской области, членом Общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации, Совета Курского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», экспертного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей Курской области, Общественно-консультативного совета при Управлении ФАС по Курской области. 
 
Возглавляемая Александром Терновцовым общественная организация не раз становилась победителем конкурсов Фонда президентских грантов и лауреатом разного уровня состязаний.
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