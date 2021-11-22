Лента новостей / В регионе Сегодня, 18:03 В Курской области снова прогнозируют мороз Ночью похолодает до 2-7ºС мороза, днем - от 4ºС мороза до 1°С тепла Читайте также В Курской области этой ночью прогнозируют до 11ºС мороза Завтра в Курской области прогнозируют от 3ºС мороза ночью до 11ºС тепла днем В Курской области снова прогнозируют мороз. Завтра, 23 ноября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью похолодает до 2-7ºС мороза, днем синоптики обещают от 4ºС мороза до 1°С тепла. Скорость ветра не превысит 5-10 м/с. +0 -0