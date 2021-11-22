Ночью похолодает до 2-7ºС мороза, днем - от 4ºС мороза до 1°С тепла

В Курской области снова прогнозируют мороз. Завтра, 23 ноября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.





Ночью похолодает до 2-7ºС мороза, днем синоптики обещают от 4ºС мороза до 1°С тепла. Скорость ветра не превысит 5-10 м/с.