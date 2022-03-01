Краденое он продавал случайным людям или через рекламные сайты в интернете

24-летний курянин воровал игрушки из детского магазина. На его счету несколько хищений из одного и того же магазина. Краденое он продавал случайным людям или через рекламные сайты в интернете.





Первое заявление от администрации торговой точки поступило в ноябре прошлого года. Тогда посетитель, дождавшись, когда останется незамеченным, забрал с витрины дорогой детский конструктор. Его запечатлела камера видеонаблюдения.





Через два месяца мужчина вернулся в тот же магазин и с разницей в несколько дней украл детские вещи и игрушки. В этот раз его стало отчетливо видно на камерах, благодаря чему удалось составить ориентировку на его розыск.





Вором оказался ранее судимый за кражу житель Курска. В рамках следствия ему предстоит возместить нанесенный ущерб. Возбуждено уголовное дело. Также горожанина проверяют на совершение других преступлений.