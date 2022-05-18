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В Курске засияет «Радуга талантов»

Курян ждет ежегодный отчетный концерт «Радуга талантов».

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Каждый учебный год в художественных школах и детских школах искусств Курска завершается отчетными концертами и выставками. Около трех тысяч детей, в период с апреля по май демонстрировали свои достижения на различных концертных площадках.

В областной государственной филармонии заключительный концерт «Радуга талантов» пройдет 20 мая в 17.00. Зрителям будут представлены лучшие концертные номера в исполнении ребят – стипендиатов губернатора, главы Курска, лауреатов и дипломантов городских, областных, всероссийских и международных конкурсов.

В фойе филармонии развернется красочная выставка работ учащихся художественных школ и юных мастеров декоративно-прикладного творчества.
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