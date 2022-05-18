В Курске засияет «Радуга талантов»
Курян ждет ежегодный отчетный концерт «Радуга талантов».
В областной государственной филармонии заключительный концерт «Радуга талантов» пройдет 20 мая в 17.00. Зрителям будут представлены лучшие концертные номера в исполнении ребят – стипендиатов губернатора, главы Курска, лауреатов и дипломантов городских, областных, всероссийских и международных конкурсов.
В фойе филармонии развернется красочная выставка работ учащихся художественных школ и юных мастеров декоративно-прикладного творчества.