В Курске засияет «Радуга талантов»

Курян ждет ежегодный отчетный концерт «Радуга талантов».

Каждый учебный год в художественных школах и детских школах искусств Курска завершается отчетными концертами и выставками. Около трех тысяч детей, в период с апреля по май демонстрировали свои достижения на различных концертных площадках.В областной государственной филармонии заключительный концерт «Радуга талантов» пройдет 20 мая в 17.00. Зрителям будут представлены лучшие концертные номера в исполнении ребят – стипендиатов губернатора, главы Курска, лауреатов и дипломантов городских, областных, всероссийских и международных конкурсов.В фойе филармонии развернется красочная выставка работ учащихся художественных школ и юных мастеров декоративно-прикладного творчества.