В Курске с 20 по 24 июня будут отключать электричество
АО "Курские электрические сети" будет производить отключение электроэнергии с 20 по 24 июня на 6 улицах города.
Сеймский округ:
21 июня с 09-00 до 13-00: ремонтные работы
Черняховского 58, 60, 52а, 38, 38а, 50,
21 июня с 13-00 до 17-00: ремонтные работы
Черняховского 54, 52, 62, 64, 50, 38, 38а
Центральный округ:
С 20 по 23 июня с 09-00 до 16-00:
Смородиновая
Фестивальная 1-15, 2-38
Железнодорожный округ:
23 июня с 13-30 до 16-00:
Усадебный переулок 1-11, 2-14
Аэропортовская 1-17, 2-12
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