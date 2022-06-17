В Курске с 20 по 24 июня будут отключать электричество

АО "Курские электрические сети" будет производить отключение электроэнергии с 20 по 24 июня на 6 улицах города.

В связи с проведением плановых работ отключение электроэнергии будет произведено по следующим улицам:21 июня с 09-00 до 13-00: ремонтные работыЧерняховского 58, 60, 52а, 38, 38а, 50,21 июня с 13-00 до 17-00: ремонтные работыЧерняховского 54, 52, 62, 64, 50, 38, 38аС 20 по 23 июня с 09-00 до 16-00:СмородиноваяФестивальная 1-15, 2-3823 июня с 13-30 до 16-00:Усадебный переулок 1-11, 2-14Аэропортовская 1-17, 2-12СНТ Икар