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Лента новостей / В России

Новый закон запрещает продажу домашних питомцев на птичьих рынках и в зоомагазинах

Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении законопроект, который запрещает продажу домашних питомцев на птичьих рынках и в зоомагазинах.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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Правительство РФ установит новые требования к их содержанию в местах торговли. По мнению разработчиков, они сделают невозможной продажу кошек и собак на птичьих рынках и в зоомагазинах. Предположительно, что поправки вступят в силу с 1 марта 2023 года. Приобрести домашних животных можно будет в специальных питомниках или взять из приюта.
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