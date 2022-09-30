Новый закон запрещает продажу домашних питомцев на птичьих рынках и в зоомагазинах

Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении законопроект, который запрещает продажу домашних питомцев на птичьих рынках и в зоомагазинах.

Изменения внесут в федеральный закон об ответственном обращении с животными.Правительство РФ установит новые требования к их содержанию в местах торговли. По мнению разработчиков, они сделают невозможной продажу кошек и собак на птичьих рынках и в зоомагазинах. Предположительно, что поправки вступят в силу с 1 марта 2023 года. Приобрести домашних животных можно будет в специальных питомниках или взять из приюта.