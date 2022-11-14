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Второй за сегодняшний день обстрел ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сегодня дважды сообщил об обстрелах со стороны ВСУ.

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Первый обстрел произошел утром в приграничном Глушковском районе в селе Попово-Лежачи, губернатор сообщил о 24 прилетах со стороны Украины.  

«Пострадавших нет, однако на территории тракторной бригады разбиты гаражи и мастерские,— написал в своем Telegram-канале губернатор.— Пострадал частный легковой автомобиль, а также расположенный по соседству с тракторной бригадой жилой дом. В нем осколками посечен фасад и разбиты стекла» - написал губернатор в своем телеграмм канале.

Второй за сегодняшний день обстрел ВСУ: под огнем посёлок Тёткино.

Предварительно зафиксировано более 10 прилетов в районе сахарного завода, спиртзавода и мелькомбината. Пострадавших нет. 
Повреждено здание сахарного завода, в нем разрушено оборудование. Также перебита газовая труба. На территории предприятий обнаружено несколько неразорвавшихся снарядов.
После работы группы разминирования специалисты приступят к ликвидации последствий обстрела. 
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