Губернатор Курской области Роман Старовойт сегодня дважды сообщил об обстрелах со стороны ВСУ.

Первый обстрел произошел утром в приграничном Глушковском районе в селе Попово-Лежачи, губернатор сообщил о 24 прилетах со стороны Украины.«Пострадавших нет, однако на территории тракторной бригады разбиты гаражи и мастерские,— написал в своем Telegram-канале губернатор.— Пострадал частный легковой автомобиль, а также расположенный по соседству с тракторной бригадой жилой дом. В нем осколками посечен фасад и разбиты стекла» - написал губернатор в своем телеграмм канале.Второй за сегодняшний день обстрел ВСУ: под огнем посёлок Тёткино.Предварительно зафиксировано более 10 прилетов в районе сахарного завода, спиртзавода и мелькомбината. Пострадавших нет.Повреждено здание сахарного завода, в нем разрушено оборудование. Также перебита газовая труба. На территории предприятий обнаружено несколько неразорвавшихся снарядов.После работы группы разминирования специалисты приступят к ликвидации последствий обстрела.