Законы, вступающие в силу в декабре
Встать на налоговый учет через госуслуги, отказаться от бумажного полиса ОМС, записать приемного ребенка в сад или школу по льготе – все это и многое другое можно делать с декабря.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
Граждане смогут встать на налоговый учет онлайн через «Госуслуги». Для этого понадобится электронная подпись.
Теперь реестр иноагентов будет единым. Иностранным агентам запретят осуществлять преподавательскую и просветительную деятельность в отношении несовершеннолетних и производить информационную продукцию для детей и подростков.
При обращении за медицинской помощью можно будет предъявить по своему выбору полис ОМС или документ, удостоверяющий личность.
У учреждений среднего профессионального образования появится возможность создавать учебно-производственные комплексы. Обучающиеся смогут проходить в них не только практику, но и получить первое место работы.
Появится право на зачисление приемных детей в ту же школу или детский сад, в которых уже учатся дети из их семей.
Расширяются полномочия Минюста России по мониторингу бесплатной юридической помощи.
Компенсация туристам. Если поездка, которая булла оформлена до 30 марта 2020 года, так и не состоялась, до 31 декабря 2022 года турфирмы должны предложить аналогичный тур или вернуть деньги.