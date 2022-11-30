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Лента новостей / В России

Законы, вступающие в силу в декабре

Встать на налоговый учет через госуслуги, отказаться от бумажного полиса ОМС, записать приемного ребенка в сад или школу по льготе – все это и многое другое можно делать с декабря.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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Госорганы, органы местного самоуправления и подведомственные им органы будут обязаны вести свои страницы в социальных сетях («ВКонтакте» и «Одноклассники»). Закон позволит получать достоверную информацию о деятельности этих учреждений из первых рук.

Граждане смогут встать на налоговый учет онлайн через «Госуслуги». Для этого понадобится электронная подпись.
Теперь реестр иноагентов будет единым. Иностранным агентам запретят осуществлять преподавательскую и просветительную деятельность в отношении несовершеннолетних и производить информационную продукцию для детей и подростков.

При обращении за медицинской помощью можно будет предъявить по своему выбору полис ОМС или документ, удостоверяющий личность.

У учреждений среднего профессионального образования появится возможность создавать учебно-производственные комплексы. Обучающиеся смогут проходить в них не только практику, но и получить первое место работы.

Появится право на зачисление приемных детей в ту же школу или детский сад, в которых уже учатся дети из их семей.
Расширяются полномочия Минюста России по мониторингу бесплатной юридической помощи.

Компенсация туристам. Если поездка, которая булла оформлена до 30 марта 2020 года, так и не состоялась, до 31 декабря 2022 года турфирмы должны предложить аналогичный тур или вернуть деньги.
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