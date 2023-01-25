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Куряне смогут получить бесплатную юридическую помощь

27 января с 11:00 до 16:00 пройдёт приём граждан по правовым вопросам.

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Приём проведут на 4 площадках:
- г. Курск, ул. Радищева, 24, цокольный этаж;
- г. Курск, ул. Ленина, 49;
- г. Обоянь, ул. Ленина, 36;
- с. Большое Солдатское, ул. Советская, 40.

Консультировать будут юристы регионального отделения организации «Человек и Закон», адвокаты, нотариусы, сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Курской области, работники службы судебных приставов по Курской области, регионального управления Росреестра, Госавтоинспекции, миграционной службы, полиции, общественных приёмных партии «Единая Россия».
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