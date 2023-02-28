Законы, вступающие в силу в марте.

- Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будут получать пенсии , пособия и льготы, бесплатную медицинскую помощь и образование по российским законам.- Гражданам с судимостью за ряд тяжких преступлений не допустят к управлению общественным транспортом и такси.- Акциз на сигареты с 1 марта составит не менее 3536 рублей за 1000 шт., на 1 кг табака – 8669 рублей. Акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина в 2023 году будет равен 20 рублям за 1 мл. При этом сами электронные системы доставки никотина исключены из перечня подакцизных товаров.- Третьи лица не смогут получить из ЕГРН информацию о собственниках недвижимости без их согласия. Доступ сохранится у супругов, а также у сотрудников ряда госорганов и нотариусов. Это позволит защитить персональные данные граждан от мошенников.- Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено преимущественное право на выкуп движимого имущества – например, грузовых автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники, - находящейся в государственной или муниципальной собственности.- Начнется эксперимент по дистанционной торговле рецептурными препаратами. Он пройдет в трех регионах – Москве, Белгородской и Московской областях – и продлится до 1 марта 2026 года.- Правительство будет утверждать требования к местам продажи домашних животных. Это позволит защитить их от жестокого обращения в зоомагазинах и на птичьих рынках.- Сайты и сервисы с обновлениями, чья ежедневная аудитория- более 100 тысяч пользователей, должны пресекать размещение экстремистских материалов, а также публикаций, содержащих нецензурную брань, пропагандирующих порнографию, насилие и жестокость.