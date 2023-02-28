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Лента новостей / В России

Законы, вступающие в силу в марте

Законы, вступающие в силу в марте.

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- Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будут получать пенсии , пособия и льготы, бесплатную медицинскую помощь и образование по российским законам.

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