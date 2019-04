«Час независимой музыки» с Алексеем Ивановым

В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» Алексея Иванова мы слушаем микс «New Beat of EBM».





Плей-лист:





1. Blind Vision - D.D.F (Don't Look At Me 12'' ‘1990)





2. Unhuman - Corruption (The Belligerents Vol.1 ‘2018)





3. Maenad Veyl – Subtle Violence (Various – Previously Undisclosed Rituals ‘2018)





4. Exterminador - Mohammed Bin Salman (Tegeler Mix) (va - Death Of The Machines Vol.1 12'' ‘2018)





5. Æmɨt - Trust (Meta Romance EP (va-Det Är Grymt I Norr - swedish synthetic darkness ‘2018)





6. Kontravoid - The Last Thing (Undone (EP) ‘2018)





7. The Sixteen Steps - Sequence for Oscar (Six Sequences E.P. ‘2018)





8. December - Sociability Is As Much A Law Of Nature As Mutual Struggle (Night Of Nights 12'' ‘2019)





9. Autumns - Inside My Throat (Alexithymia ‘2018)





10. Kinder Aus Asbest - Hertz Voltage (Various – Det Är Grymt I Norr ‘2018)





11. Crystal Geometry - Opposing Forces (Various – [RND.R026] ‘2018)





12. KORD - Spegelbild (Statement 12'' ‘2019)





13. Djedjotronic - Take Me Down (feat. Douglas Mc Carthy) (R.U.R ‘2018)





14. Aktion Mutante & Unhuman – Life Decay (Alpha-Omega 12'' ‘2017)





15. Betek - Machine Tremendous (va - The Belligerents Vol.1 ‘2018)





16. Die Selektion - Der Augenblick Explodiert (Ancient Methods Remix) (Deine Stimme Ist Der Ursprung Jeglicher Gewalt Remixed 12'' ‘2019)





17. Rhys Fulber & Blush Response - Corruption Of Form (Corruption Of Form 12'' ‘2019)





18. Unconscious - You Belong To Me Now ‘2019





19. Halv Drøm - Emptiness (Bravery Amongst The Flock ‘2018)





20. Fixmer / McCarthy - Let It Begin (Phase Fatale Remix) (Let It Begin EP 12'' ‘2019)





21. CHRIS SHAPE + DAVE INOX - Diss Out (Fake Truths E.P. ‘2019)





22. Peryl - Insurgence (Dagegen (EP) ‘2018)