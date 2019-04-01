Курянин несколько раз продал несуществующие запчасти

В Курске задержали мужчину, который обманывал пользователей сайта Авито. Курянин разместил на ресурсе объявление о продаже запчастей подвески импортного автомобиля. Цену на товар обозначил на порядок ниже реальной стоимости. Внешне объявление не отличалось от сотен аналогичных, поэтому привлекло много покупателей из разных регионов России. По телефону злоумышленник обещал выслать запчасти в любую точку страны и предлагал оплатить покупку переводом на свою банковскую карту. Потерпевшие верили курянину на слово и платили по 6 – 7 тысяч рублей, не подозревая, что запчасти существуют только на фото. После этого мошенник переставал выходить на связь. Так и не дождавшись посылки, каждый покупатель писал заявление в полицию. Сейчас известно о трёх пострадавших, но есть основания полагать, что их значительно больше. По всем фактам возбуждены уголовные дела.



