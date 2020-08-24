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Курянин перевел деньги за несуществующие запчасти мошеннику из Казани

Мужчина нашел в интернете объявление о продаже запчастей, продавец попросил предоплату
Курянин перевел деньги за несуществующие запчасти мошеннику из Казани

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Трое курян потеряли сбережения после общения с телефонными мошенниками. Люди переводили задаток за товар либо останавливали несанкционированную транзакцию. Сумма ущерба составила от 10 до 83 тысяч рублей. В полиции по каждому факту мошенничества возбуждены уголовные дела.

Так, 39-летний курянин, нашел в интернете объявление о продаже запчастей на автомобиль «Тойота Камри». Мужчина связался с продавцом из другого города и договорился о покупке двигателя. Незнакомец потребовал перечислить предоплату на банковскую карту, после чего обещал выслать товар по почте. Горожанин перевел 8 тысяч рублей на указанные реквизиты. После сделки продавец перестал выходить на связь. 

Афериста полицейские задержали в ходе служебной командировки. Им оказался 23-летний житель Казани. Молодой человек признался в мошенничестве. Сейчас устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям.
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