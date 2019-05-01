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    Эквадорец, украинец, азербайджанец и курянин организовали под Курском наркоферму

    Вчера, 18:08
    Эквадорец, украинец, азербайджанец и курянин организовали под Курском наркоферму
    В Курске вынесен приговор трём иностранцам и курянину, обвиняемым в незаконном производстве и сбыте наркотиков.
    Четверых молодых парней от 23 до 24 лет задержали летом прошлого года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курской области.
    Они организовали производство и последующий сбыт наркотиков. Азербайджанец на деньги эквадорца оборудовал в подвале частного дома в Солнцевском районе теплицу. В ней стал выращивать коноплю.
    "Травку" продавали знакомым иностранным студентам. Ездили в Курск, кстати, на общественном транспорте.
    В городе они снимали две квартиры. В одной постоянно проживали и осуществляли сбыт наркотиков, а другую использовали в качестве склада. Арендованное жильё регулярно меняли, чтобы не попасться  полицейским. Но всё же попались. 
    В ходе обыска на съёмных квартирах изъяли почти 300 уже расфасованных пакетиков с наркотиками, готовыми для продажи, а также ещё не упакованные наркотические вещества общим весом более 2,5 кг.
    К раскрытию преступления привлекались оперативники, владеющие иностранными языками, а в дальнейшем и профессиональные переводчики.
    Ленинский районный суд Курска признал парней виновными. Организатору сбыта наркотиков назначено наказание в виде 6  лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Двоим его подельникам - по 5 лет лишения свободы, ещё один получил 3 года колонии строгого режима.

     

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