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    Под Курском мотоциклист столкнулся с двумя автомобилями

    Сегодня, 15:13
    Под Курском мотоциклист столкнулся с двумя автомобилями
    В Курчатовском районе ночью 30 мая произошла авария, в которой пострадал мотоциклист. Его пришлось госпитализировать. Примерно в половину третьего ночи 26-летний байкер ехал по автодороге "Курск-Льгов-Рыльск" со стороны Курска в сторону Курчатова. На 39 км он столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-21060, за рулём которого был 39-летний водитель, после чего мотоцикл отбросило на встречный "Ситроен", которым управлял 36-летний автомобилист. Как отметили в Госавтоинспекции, у водителя мотоцикла нет соответствующей категории на управление ТС данного вида.

     

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