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    Обнародованы первые результаты экспертиз по гибели пчёл в Курской области

    Сегодня, 09:02
    Обнародованы первые результаты экспертиз по гибели пчёл в Курской области
    «Курская областная ветеринарная лаборатория» обнародовала первые результаты эспертиз по гибели пчёл. 
    В мёртвых пчёлах на четырёх пострадавших пасеках Медвенского района обнаружены метафос, карбофос и фосфамид. В пчёлах из трёх пасек Большесолдатского района выявлен карбофос. Эти вещества применяются при обработке полей от вредителей.
    Результаты экспертиз выдадут владельцам пасек. Собрав пакет необходимых документов, они смогут потребовать возмещения материального ущерба в судебном порядке, - отметили в областной администрации.

     

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