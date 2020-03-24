Операторы связи открыли бесплатный доступ к своему контенту

Вся информация об интернет-сервисах с бесплатным доступом собрана на портале доступвсем.рф

Операторы связи из-за массовой отмены общественных, спортивных и культурных мероприятий сделали бесплатный доступ к основным пакетам каналов и фильмов.Так, «Билайн» обеспечил своим клиентам возможность пользоваться услугами широкополосного доступа в интернет и сервисом «Билайн ТВ» даже при нулевом балансе абонентского счёта. Услуга работает автоматически и не требует от клиентов каких-либо шагов. Инициатива будет действовать по 30 апреля включительно и может быть продлена.«Мегафон» предоставил абонентам бесплатный доступ к платформе «МегаФон Образование», на которой размещены онлайн-курсы для студентов, молодых специалистов и школьников старших классов по четырём направлениям: IT, менеджмент, маркетинг и финансы.Также открыт бесплатный доступ и к платформе «МегаФон ТВ», в том числе к мультфильмам, фильмам и детским развивающим программам.Вся информация об интернет-сервисах с бесплатным доступом собрана на портале доступвсем.рф. Партнёрами проекта стали уже около сотни компаний и ресурсов - «Яндекс», «Мэйл.ру», 1С, сервисы Сбербанка, онлайн-кинотеатры и магазины электронных книг, обучающие и игровые порталы.