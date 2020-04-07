Курянин пустил друга на ночлег и лишился дорогого телевизора

Оказалось, что «друг» уже отбывает наказание за ряд имущественных преступлений, совершенных в Екатеринбурге

Житель Курска лишился телевизора стоимостью более 30 тысяч рублей, пустив друга на ночевку. Зная, что тому негде ночевать, он оставил ему ключи от своей квартиры. Однако 23-летний парень воспользовался тем, что хозяина нет на месте, и похитил из квартиры телевизор. Уходя он закрыл входную дверь и выбросил ключ, надеясь, что так владелец долго не сможет зайти внутрь, а значит не сразу заметит пропажу. За это время злоумышленник продал телевизор за сумму в несколько раз меньше, после чего скрылся.





Хозяин квартиры обратился в полицию спустя время, поскольку сначала самостоятельно пытался разыскать знакомого. Правоохранители нашли вора. Выяснилось, что он уже отбывает наказание за ряд имущественных преступлений, совершенных в Екатеринбурге. После установления всех обстоятельств ранее совершенной кражи, мужчина получит дополнительное наказание.