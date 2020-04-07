  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курянин пустил друга на ночлег и лишился дорогого телевизора

Оказалось, что «друг» уже отбывает наказание за ряд имущественных преступлений, совершенных в Екатеринбурге

Читайте также

Житель Курска лишился телевизора стоимостью более 30 тысяч рублей, пустив друга на ночевку. Зная, что тому негде ночевать, он оставил ему ключи от своей квартиры. Однако 23-летний парень воспользовался тем, что хозяина нет на месте, и похитил из квартиры телевизор. Уходя он закрыл входную дверь и выбросил ключ, надеясь, что так владелец долго не сможет зайти внутрь, а значит не сразу заметит пропажу. За это время злоумышленник продал телевизор за сумму в несколько раз меньше, после чего скрылся.

Хозяин квартиры обратился в полицию спустя время, поскольку сначала самостоятельно пытался разыскать знакомого. Правоохранители нашли вора. Выяснилось, что он уже отбывает наказание за ряд имущественных преступлений, совершенных в Екатеринбурге. После установления всех обстоятельств ранее совершенной кражи, мужчина получит дополнительное наказание.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

«Час независимой музыки» с Алексеем Ивановым

10 миллионов рублей пойдут на компенсацию школьных обедов в Курске

В Курской области волонтеры раздадут 20 тысяч наборов продуктов для курян

Минстрой подсчитал, что жизнь в Курской области улучшилась

Часть курян получит апрельские пенсии раньше

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске