В Курской области волонтеры раздадут 20 тысяч наборов продуктов для курян

Их доставят нуждающимся в качестве единовременной поддержки

Губернатор Курской области Роман Старовойт побывал в волонтерском штабе акции #Мывместе, которую ОНФ инициировал совместно с «Волонтерами-медиками» и Ассоциацией волонтерских центров. Сейчас в регионе зарегистрировано 256 добровольцев. Они помогают в доставке предметов первой необходимости пожилым людям и маломобильным курянам.

Благодаря присоединению к акции #Мывместе консорциума «Альфа-групп» Курская область получила 10 млн руб., на которые планируется приобрести порядка 20 тыс. продуктовых наборов. Набор доставят нуждающимся в качестве единовременной поддержки.

«Уже завтра будут готовы около 400 наборов. В первую очередь отправим в Фатежский, Пристенский и Тимский районы, а также Курск», - сообщил Александр Крылов, первый заместитель руководителя администрации губернатора Курской области.





«Заявки на оказание помощи передают через горячую линию акции #Мывместе или через мобильное приложение «ОНФ. Помощь». Более 200 просьб на покупку продуктов и медикаментов, оплату услуг ЖКХ уже выполнены», - добавил руководитель регионального штаба ОНФ в Курской области Сергей Шумаков.





Роман Старовойт отметил важность вопроса транспортного обеспечения волонтеров, доставляющих продукты и лекарства в отдаленные села и деревни. Для этого администрация Курской области предоставит 42 автомобиля.