  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске средь бела дня грабитель ворвался в квартиру к пенсионеру

Его добычей стали 20 тысяч рублей

Читайте также

В Курске грабитель ворвался в квартиру к  82-летнему пенсионеру, избил его и украл его пенсию. Случилось это в 3 часа дня.  В квартиру мужчины позвонил незнакомец. Пожилой курянин доверчиво впустил его внутрь. Неожиданно гость напал на хозяина, стал избивать по лицу и требовать деньги. После нападавший сам нашёл спрятанные в квартире 20 тысяч рублей – всю пенсию старика – и забрал их. 

К розыску злодея сразу же подключились не только городские полицейские, но и всех районов области. Задержали грабителя в Золотухинском районе.
Там, в посёлке Золотухино, уже находясь в розыске, преступник успел угнать автомобиль Черри. 

Возбуждены уголовные дела. Отмечается, что ранее мужчина уже был неоднократно судим и в ближайшее время снова будет изолирован от общества на несколько лет. Наказание он получит по совокупности совершённых преступлений, отметили в городском УМВД.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске продезинфицировали вокзал и аэропорт

Выпускники курских школ смогут подготовиться к экзаменам дистанционно

В Курске заключен первый договор аренды объекта культурного наследия «за рубль»

В Курске машинист крана воровал горючку у железнодорожной компании

Курян просят не выходить на улицу без паспорта

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске