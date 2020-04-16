В Курске средь бела дня грабитель ворвался в квартиру к пенсионеру

Его добычей стали 20 тысяч рублей

В Курске грабитель ворвался в квартиру к 82-летнему пенсионеру, избил его и украл его пенсию. Случилось это в 3 часа дня. В квартиру мужчины позвонил незнакомец. Пожилой курянин доверчиво впустил его внутрь. Неожиданно гость напал на хозяина, стал избивать по лицу и требовать деньги. После нападавший сам нашёл спрятанные в квартире 20 тысяч рублей – всю пенсию старика – и забрал их.





К розыску злодея сразу же подключились не только городские полицейские, но и всех районов области. Задержали грабителя в Золотухинском районе.

Там, в посёлке Золотухино, уже находясь в розыске, преступник успел угнать автомобиль Черри.





Возбуждены уголовные дела. Отмечается, что ранее мужчина уже был неоднократно судим и в ближайшее время снова будет изолирован от общества на несколько лет. Наказание он получит по совокупности совершённых преступлений, отметили в городском УМВД.