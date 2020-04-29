Коронавирус выявлен в курском Доме ребенка

Заразились один сотрудник и два воспитанника

Коронавирус выявлен у одного сотрудника и двух воспитанников курского Дома ребенка, сообщили в региональной администрации. Как и в случае с Домом ветеранов, инфекцию обнаружили во время обязательного тестирования.





По предписанию регионального управления Роспотребнадзора заболевший сотрудник отстранен от работы, определен круг его контактов. В результате тестирования контактных лиц COVID-19 обнаружили у двух воспитанников Дома ребёнка. Отмечается, что у детей нет клинических симптомов, они изолированы в отдельные боксы в стационар. Группа определена в режим обсервации.





В учреждении проведены противоэпидемические мероприятия, сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты.