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Лента новостей / В регионе

Коронавирус выявлен в курском Доме ребенка

Заразились один сотрудник и два воспитанника

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Коронавирус выявлен у одного сотрудника и двух воспитанников курского Дома ребенка, сообщили в региональной администрации. Как и в случае с Домом ветеранов, инфекцию обнаружили во время обязательного тестирования.

По предписанию регионального управления Роспотребнадзора заболевший сотрудник отстранен от работы, определен круг его контактов. В результате тестирования контактных лиц COVID-19 обнаружили у двух воспитанников Дома ребёнка. Отмечается, что у детей нет клинических симптомов, они изолированы в отдельные боксы в стационар. Группа определена в режим обсервации. 

В учреждении проведены противоэпидемические мероприятия, сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты.
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