Всего на сегодня в Курской области выявлено 1627 случаев заражения

Ещё у 67 курян подтверждён коронавирус. Всего на сегодня в Курской области выявлено 1627 случаев заражения.





Из них под медицинским наблюдением 1241 пациент: 135 – в инфекционной больнице имени Семашко, 34 – в городском роддоме, 72 – в 6-й горбольнице. И ровно у тысячи пациентов болезнь протекает бессимптомно, они находятся на домашнем карантине, за ними наблюдают медики. Выздоровели за предыдущий день ещё 38 человек, таким образом всего выписано 374 пациента.





Кроме этого, на домашнем карантине под медицинским наблюдением остаются 1443 человека. Снят карантин с 2835 человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 239 человек.