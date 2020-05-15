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Лента новостей / В регионе

Роман Старовойт назвал самый ранний срок снятия ограничений в Курской области

Один из главных критериев Роспотребнадзора - запас свободных коек

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Роман Старовойт на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом назвал самый ранний срок снятия ограничений в Курской области. Один из главных критериев Роспотребнадзора - запас свободных коек для больных COVID-19. Дополнительные койки должны ввести в курских больницах 19 мая. К этому же времени, отмечает губернатор, закончится восьмидневный период наблюдения после майских праздников, который покажет насколько куряне соблюдали «масочный» режим и самоизоляцию.

Если верить Яндексу, наши земляки самоизоляцию в последнее время почти не соблюдают. Сегодня этот индекс составляет всего 1,8.
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