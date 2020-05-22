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Лента новостей / В регионе

Курский губернатор объяснил, почему область пока не готова к снятию коронавирусных ограничений

Некоторые российские регионы уже готовы к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова

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Некоторые российские регионы уже готовы к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Это означает, что в этих регионах провели 110 тестов на 100 тысяч населения ежедневно, кроме того, освобождаются места в больницах.

Попова подчеркнула, что определенные требования надо будет соблюдать и после третьего этапа снятия ограничений.
Губернатор Курской области объяснил, почему пока не снимает ограничения - они, напомним, действуют до 31 мая. 

По словам Романа Старовойта в регионе на данный момент: 

• доля свободных коек в больницах увеличилась почти до 43% (нужно — 50%)
• количество тестирований методом ПЦР возросло до 126 на 100 тысяч жителей (нужно — 100)
• коэффициент распространения инфекции снизился до 1,02 (нужно — 1). 

Все три пункта — это целевые показатели Роспотребнадзора, по достижению которых рекомендовано постепенно снимать ограничения. Два у нас пока не выполнены, отметил глава региона.
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