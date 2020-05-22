Курский губернатор объяснил, почему область пока не готова к снятию коронавирусных ограничений

Это означает, что в этих регионах провели 110 тестов на 100 тысяч населения ежедневно, кроме того, освобождаются места в больницах.
Попова подчеркнула, что определенные требования надо будет соблюдать и после третьего этапа снятия ограничений.
Губернатор Курской области объяснил, почему пока не снимает ограничения - они, напомним, действуют до 31 мая.
По словам Романа Старовойта в регионе на данный момент:
• доля свободных коек в больницах увеличилась почти до 43% (нужно — 50%)
• количество тестирований методом ПЦР возросло до 126 на 100 тысяч жителей (нужно — 100)
• коэффициент распространения инфекции снизился до 1,02 (нужно — 1).
Все три пункта — это целевые показатели Роспотребнадзора, по достижению которых рекомендовано постепенно снимать ограничения. Два у нас пока не выполнены, отметил глава региона.