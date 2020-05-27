По предварительным подсчетам, сумма ущерба составила порядка 90 тысяч рублей

Куряне украли 9 новых решеток с ливневок в Сеймском округе. На улице Народная подрядчик заменил их совсем недавно, во время ремонта этого участка дороги. Работы велись в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».





По предварительным подсчетам, сумма ущерба составила порядка 90 тысяч рублей. Подрядчик обратился в полицию, но рейд по пунктам приема металлолома не дал результатов. Чтобы не срывать сроки работ, подрядчик за свой счет приобрел и установил новые решетки.





Это не единственный случай, отмечают региональном комитете транспорта и автодорог. В прошлом году вандалы украли 37 водоприемных решеток для ливневой канализации на улице Энгельса. За кражу злоумышленникам грозит уголовная ответственность.