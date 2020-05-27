  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Куряне украли 9 новых решеток с ливневок в Сеймском округе

По предварительным подсчетам, сумма ущерба составила порядка 90 тысяч рублей

Читайте также

Куряне украли 9 новых решеток с ливневок в Сеймском округе. На улице Народная подрядчик заменил их совсем недавно, во время ремонта этого участка дороги. Работы велись в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

По предварительным подсчетам, сумма ущерба составила порядка 90 тысяч рублей. Подрядчик обратился в полицию, но рейд по пунктам приема металлолома не дал результатов. Чтобы не срывать сроки работ, подрядчик за свой счет приобрел и установил новые решетки. 

Это не единственный случай, отмечают региональном комитете транспорта и автодорог. В прошлом году вандалы украли 37 водоприемных решеток для ливневой канализации на улице Энгельса. За кражу злоумышленникам грозит уголовная ответственность.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Всех пациентов, прибывающих в ОКБ по скорой, будут тестировать на коронавирус

Курская администрация снизила арендные ставки по летним площадкам

Курская область. В Курчатове медсестру уволили за жалобы на нехватку средств индивидуальной защиты

Курские таможенники задержали 28 пар ботинок для «прыжков кенгуру»

В «Списке памяти» значатся уже восемь курских медиков

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске