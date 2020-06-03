Компания «Металлоинвест» направила 250 миллионов рублей на модернизацию железногорской больницы

Госпиталь для лечения больных с Covid-19 развёрнут на 60 коек

В ходе рабочей поездки в город горняков глава региона Роман Старовойт побывал в больнице №1 Железногорска, сообщает телеканал « ТАКТ ». Сейчас там завершается перепрофилирование под госпиталь для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Обустройство инфекционного отделения профинансировала компания «Металлоинвест». Компания также выделила средства на общий ремонт и обновление больницы. Цель проекта - качественно улучшить медицинское обслуживание жителей Железногорска. Всего на модернизацию учреждения Металлоинвест направил 250 миллионов рублей.





Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»: «Мы приняли решение о дополнительных инвестициях. Это ещё 120 миллионов рублей в ремонт этой больницы в целом остальных корпусов. Мы понимаем, чтобы обеспечить качественный скачок, помимо оборудования и высокой квалификации врачей, нам, конечно, нужно вложить деньги и в основные фонды. Мы сделаем всё для того, чтобы наша железногорская больница вышла на новый качественный уровень».





Госпиталь для лечения больных с Covid-19 развёрнут на 60 коек. Современное кислородное оборудование инфекционного отделения позволит оказывать своевременную помощь при коронавирусе средней степени тяжести и внебольничных пневмониях.





С ходом работ по переоборудованию медицинского учреждения лично ознакомился Роман Старовойт. Он поблагодарил медиков за самоотверженный труд и отметил весомый вклад «Металлоинвеста» в развитие здравоохранения всего региона.





Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Отдельно спасибо вам, Металлоинвесту. Подставили дружеское, партнёрское плечо. Мы искренне это ценим, поверьте. И куряне благодарят, и железногорцы».





Также компания стремится максимально обезопасить сотрудников и жителей городов, в которых работают предприятия «Металлоинвеста».





Антон Захаров, управляющий директор МГОКа: «На ГОКе приняты различные меры по предупреждению заболевания ковидом. Мы сегодня и обрабатываем автобусы, и остановки, и помещения. Поставили специальные приборы, чтобы наши рабочие могли обрабатывать руки, выдали средства защиты. Каждый сотрудник получает пакеты с набором масок, витаминов, средств для обработки

руки. Мы планируем продолжать оказывать помощь как нашему городу, так и области. Обеспечивать оборудованием медицинским и ремонтом помещений».





Всего в рамках программы поддержки медицинских учреждений Металлоинвест направил больше полумиллиарда рублей в развитие здравоохранения Курской области.





Юлия Мазанова, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»: «Порядка 600 миллионов всего мы профинансируем оборудование в Курской области. Это будут и современные КТ, и аппараты ИВЛ. Надеемся, что они нам не понадобятся, но тем не менее нам важно знать, что они у нас есть и подключены».





Поддержка компании поможет противостоять распространению коронавирусной инфекции и расширит долгосрочные возможности системы здравоохранения в регионе.