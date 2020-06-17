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В Курске установился 4 класс пожарной опасности

Растет риск развития природных пожаров

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В Курске установился 4 класс пожарной опасности. При жаркой и сухой погоде очень высок риск развития природных пожаров, однако, несмотря на это, куряне продолжают разводить костры, сетуют в городском управлении ГО и ЧС. Только за минувший день пожарные подразделения города 5 раз выезжали на тушение мусора. В результате еще одного пожара полностью сгорела хозяйственная постройка. Причиной возгорания стал занос источника огня со стороны. 

Всего же, по данным регионального МЧС, в Курской области во вторник зарегистрировано 13 пожаров, 12 из которых – горение мусора. 

Спасатели призывают курян соблюдать правила безопасности  и не поджигать мусор и сухую траву.
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