Растет риск развития природных пожаров

В Курске установился 4 класс пожарной опасности. При жаркой и сухой погоде очень высок риск развития природных пожаров, однако, несмотря на это, куряне продолжают разводить костры, сетуют в городском управлении ГО и ЧС. Только за минувший день пожарные подразделения города 5 раз выезжали на тушение мусора. В результате еще одного пожара полностью сгорела хозяйственная постройка. Причиной возгорания стал занос источника огня со стороны.





Всего же, по данным регионального МЧС, в Курской области во вторник зарегистрировано 13 пожаров, 12 из которых – горение мусора.





Спасатели призывают курян соблюдать правила безопасности и не поджигать мусор и сухую траву.