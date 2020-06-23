У беловских пасечников погибло 35 пчелосемей





В Курской области снова гибнут пчелы. По официальным данным, в Беловском районе погибло 35 пчелосемей. В итоге там пришлось встретиться пчеловодам и фермерам. Инициатором встречи стал региональный комитет АПК.





По словам председателя общества пчеловодов Беловского района Сергея Крухмалева, из 25 пчелосемей на его пасеке в селе Щеголек не выжила ни одна. Пчеловод утверждает, что местный хозяйственник Владимир Губарев не предупредил его и других пасечников о том, когда будет производиться обработка полей цветущего рапса. Это привело к гибели пчёл от пестицидов, что уже подтвердила экспертиза.





Результаты анализов погибших пчелосемей ещё с одной пасеки ожидаются. Оба пострадавших пчеловода имеют ветеринарно-санитарные паспорта на пасеку, а значит, могут обратиться в суд.





На собрании пчеловоды попросили власти помочь им с выделением земель под посев медоносных культур, а аграрии оказали содействие в их севе. Это предложение одобрили все участники встречи.





Как отметил председатель областного комитета АПК Иван Музалёв, в Госдуме рассматривают законопроект о пчеловодстве, который ужесточает требования к использованию химикатов и обяжет аграриев предупреждать пчеловодов за 5 дней до начала обработки полей. Закон также предлагает передать надзорные функции за использованием пестицидов соответствующим федеральным органам.





«Мы ждем внесения этих поправок», - сказал Иван Музалёв.