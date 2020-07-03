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В Курске старые качели едва не убили 6-летнюю девочку

Сегодня Мэр Курска отправился в рейд по Центральному округу. Жалобы от курян он получил в соцсетях 

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Сегодня Мэр Курска отправился в рейд по Центральному округу. Жалобы Виктор Карамышев получил через соцсети.

Особое внимание - на несанкционированные свалки, тротуары, превратившиеся в парковки, проблемные дороги и детские площадки. Например, на улице Почтовой из газона сделали парковку. Ремонтировать дорогу там будут только через год, но «безобразие» с парковкой градоначальник поручил устранить сейчас.

Еще одна проблемная точка - детская площадка, а вернее ее жалкое подобие, во дворе дома на улице Дружининская 26 А. Куряне пожаловались мэру на опасные развалившиеся качели - на днях там едва не покалечился ребенок. 6-летняя девочка подошла покачаться и старая металлическая конструкция рухнула прямо на нее. 

В управляйке открестились, мол, жалоб к ним не поступало, финансирования нет, а жители отказались участвовать в программе благоустройства дворов. Горожане сетуют на то, что в УК двором и площадкой совсем не занимаются, лишь утром перед приездом мэра там сделали уборку.

Виктор Карамышев отвел месяц на то, чтобы провести еще одно собрание жителей и ещё раз спросить их мнение. А разрушенные качели глава города поручил демонтировать сейчас. 

Как добавил глава округа Олег Лемтюгов, из 140 площадок в центре, 45 - в плачевном состоянии.



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