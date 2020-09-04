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На выходных курян будут возить на Боевку бесплатные автобусы

5 и 6 сентября там пройдет двухдневный фестиваль еды, кино и науки «Городской пикник»
На выходных курян будут возить на Боевку бесплатные автобусы

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На выходных курян будут возить на Боевку бесплатные автобусы. 5 и 6 сентября там пройдет двухдневный фестиваль еды, кино и науки «Городской пикник». 

Во избежание пробок и заторов в районе парка в субботу и воскресенье с 8 утра до 9 вечера подъезд к нему на личном автотранспорте будет закрыт. Также на это время полностью будет перекрыто движение по улицам Мирной и Лысая гора и закрыто движение личного автотранспорта по улице Тускарной от стадиона «Меркурий» до парка «Боева дача». 

Для машин посетителей выделили две парковочные площадки на стадионе «Меркурий» общей вместимостью более 200 машино-мест. 

Для удобства горожан в дни фестиваля, в субботу и воскресенье, с 10 утра до 9 вечера по улице Тускарной от стадиона «Меркурий» до парка будут ходить микроавтобусы с интервалом движения не реже одного раза в 10 минут или по наполняемости. Они доставят горожан на Боевку бесплатно. 

Курянам советуют добираться на фестиваль на общественном транспорте до остановок «Улица Садовая» по улице Ленина, еще лучше – до остановки «Кировский мост» на улице Перекальского. 

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