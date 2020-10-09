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Лента новостей / В регионе

Курская офтальмологическая больница получила трехмерный томограф

Также в больницу поступил прибор последнего поколения для хирургического лечения катаракты
Курская офтальмологическая больница получила трехмерный томограф

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Областная офтальмологическая клиническая больница получила новое трехмерный оптический когерентный томограф. Новое оборудование позволяет проводить неинвазивное исследование состояния сетчатки и зрительного нерва. Также в больницу поступил прибор последнего поколения для хирургического лечения катаракты – офтальмологическуая система Centurion.  
 
В клинике есть оборудование для первичной диагностики и оказания специализированной хирургической помощи. Развивается одно из высокотехнологичных направлений офтальмологии – витреоретинальная хирургия. Пациенты с отслойками сетчатки, диабетическими поражениями глаз, возрастной макулярной дегенерацией и другими тяжелыми поражениями органа зрения могут также получать помощь в Курске, а не только в федеральных центрах. Приезжают в нашу офтальмологическую больницу и пациенты из других регионов страны. За год клиника принимает порядка 3,5 тысяч пациентов в круглосуточном стационаре и вдвое больше - амбулаторно. Обследование и лечение проходят пациенты всех возрастных групп с любой патологией. 

Отмечается, что поставки нового медоборудования в офтальмологический центр продолжатся. В ближайшее время больница получит портативный аппарат УЗИ, который позволит проводить исследования в любом медучреждении региона, а также ретинальную камеру для исследования глазного дна недоношенных детей. Аппараты поставляются в том числе за счет областного бюджета по региональному проекту «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», входящему в нацпроект «Здравоохранение».
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