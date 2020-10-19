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На двух улицах Курска завтра отключат свет

Отключения связаны с проведением плановых работ в электросетях
На двух улицах Курска завтра отключат свет

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МЧС предупреждает об отключении электроэнергии завтра, 20 октября в Курске. Неудобства придется потерпеть жителям двух улиц, они связаны с проведением плановых работ в электросетях. 

Так, с 14 до 16 часов не будет света по следующим адресам: 

-ул. 50 лет Октября 145, 147, 147А, 149, 149А, 153; 

-ул. 1-я Фатежская 80, 82.
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