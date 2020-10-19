Лента новостей / В регионе Вчера, 16:06 На двух улицах Курска завтра отключат свет Отключения связаны с проведением плановых работ в электросетях Читайте также В Курске на следующей неделе снова будут отключать электричество Завтра в микрорайоне «Волокно» Курска отключат холодную воду МЧС предупреждает об отключении электроэнергии завтра, 20 октября в Курске. Неудобства придется потерпеть жителям двух улиц, они связаны с проведением плановых работ в электросетях. Так, с 14 до 16 часов не будет света по следующим адресам: -ул. 50 лет Октября 145, 147, 147А, 149, 149А, 153; -ул. 1-я Фатежская 80, 82. +0 -0