На двух улицах Курска завтра отключат свет

Отключения связаны с проведением плановых работ в электросетях

МЧС предупреждает об отключении электроэнергии завтра, 20 октября в Курске. Неудобства придется потерпеть жителям двух улиц, они связаны с проведением плановых работ в электросетях.Так, с 14 до 16 часов не будет света по следующим адресам:-ул. 50 лет Октября 145, 147, 147А, 149, 149А, 153;-ул. 1-я Фатежская 80, 82.