В Курской области еще три человека умерли от коронавирса

Общее количество заболевших коронавирусом в Курской области приблизилось к 10 тысячам

В Курской области еще три человека умерли от коронавирсной пневмонии: это 73-летний мужчина и две женщины 55 и 72 лет. Таким образом, по данным оперштаба, в регионе официально зарегистрировано 73 смерти от COVID-19.





Общее количество заболевших коронавирусом в Курской области приблизилось к 10 тысячам. За минувшие сутки подтверждено еще 103 диагноза. Из низ в Курске - 43. Выписано за день 49 пациентов.





В целом по России зафиксирован новый антирекорд. За последние сутки выявили 17 340 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Это максимальный показатель в стране за все время пандемии.