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Курская скульптура «Свидание» вышла в финал конкурса на самый необычный памятник страны

Курский памятник набрал 9255 голосов, обогнав липецкого «Змея Горыныча» и белгородский «Огурец на вилке»
Курская скульптура «Свидание» вышла в финал конкурса на самый необычный памятник страны

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Курская скульптура «Свидание» вышла в финал конкурса на самый необычный памятник страны. «Свидание» стало одним из победителей второго этапа голосования. Автор курского памятника – Владимир Бартенев.

Курский памятник набрал 9255 голосов, обогнав липецкого «Змея Горыныча» (5403 голоса) и белгородский «Огурец на вилке» (3905 голосов).

В ходе решающего этапа выберут 10 самых необычных скульптур. Проголосовать за курское «Свидание» в финале можно будет с 29 декабря по 11 января.

Напомним, в конкурсе, организованном сервисом путешествий Tutu.ru, участвует 100 самых необычных скульптур и памятников из всех регионов России.
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