Курская скульптура «Свидание» вышла в финал конкурса на самый необычный памятник страны
Курский памятник набрал 9255 голосов, обогнав липецкого «Змея Горыныча» и белгородский «Огурец на вилке»
Курский памятник набрал 9255 голосов, обогнав липецкого «Змея Горыныча» (5403 голоса) и белгородский «Огурец на вилке» (3905 голосов).
В ходе решающего этапа выберут 10 самых необычных скульптур. Проголосовать за курское «Свидание» в финале можно будет с 29 декабря по 11 января.
Напомним, в конкурсе, организованном сервисом путешествий Tutu.ru, участвует 100 самых необычных скульптур и памятников из всех регионов России.