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Энергетики сообщили, на каких улицах Курска на следующей неделе будут отключать свет

Электричество будут отключать во всех округах города

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В связи с проведением плановых работ в электросетях на следующей неделе будут отключат электроэнергию по следующим улицам Курска:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ: 

С 2 по 3 ноября, с 5 по 6 ноября с 9-30 до 15-00: 

1-й Парковые переулки 1-11, 2-12, 2-й Парковые переулки 1-11, 2-6. Краснополянская 2-12, 19-21, 1-й Цветочный переулок, ул.2-я Цветочная, 3-й Заповедный переулок, ПЛК 48-54, 1, 2-я Цветовская, Цветовский проезд, Цветовская.

С 2 по 3 ноября, с 5 по 6 ноября с 9-00 до 16-30:
 
1-3-я Кислинская, 1-я Степная, 8-9 Степные переулки, Цветная, Монтажников, Прилужная, Народная, 1-5 Малиновые переулки, Литовская, Рассыльная, Каштановая, 3-4 Каштановые переулки.

Телефон для справок: 32-32-15 


В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: 

С 2 по 3 ноября, с 5 по 6 ноября с 9.00 до 16.00 

2-я Бугорская 2-20; 3-7; 1-я Бугорская 17-19; Новая Бугорская 1-15; 2-18
4-й Институтский переулок 2-6; 5-13; 2-я Кавказская 2-10.

Телефон для справок: 32-40-89 


В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 

С 2 по 3 ноября, с 5 по 6 ноября с 9.00 до 16.30

ДНТ Авиатор-2, Аэропортовская 32-74; Воздушная 23-55, Шубина 20-40, 21-33; Усадебная 33-47, 36-46.

5 ноября с 13.30 до 16.30

Бочаровская 15-87, 4-106; Ново-Бочаровская 1-15, 2-10.

Телефон для справок: 26-32-10.
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