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Суд оштрафовал заведующую курской поликлиникой за то, что врач шел к пациентам два дня

Вызовы от курян поступили 30 октября, а врач явился только 1 ноября
Суд оштрафовал заведующую курской поликлиникой за то, что врач шел к пациентам два дня

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Кировский райуд оштрафовал заведующую 6-й поликлиникой за то, что врач шел к пациентам два дня. 

Как говорится в сообщении суда, вызовы от пожилых курян поступили 30 октября. Более того, в журнале указано, что у пациентов были признаки коронавируса, а у одного из них на КТ – поражение легких до 60%. При этом врач явился к пациентам только 1 ноября и, вдобавок, не провел должным образом осмотр. 

Суд признал виновной заведующую поликлиникой и оштрафовал ее на 25 000 рублей. 

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