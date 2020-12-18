Суд оштрафовал заведующую курской поликлиникой за то, что врач шел к пациентам два дня

Вызовы от курян поступили 30 октября, а врач явился только 1 ноября

Кировский райуд оштрафовал заведующую 6-й поликлиникой за то, что врач шел к пациентам два дня.Как говорится в сообщении суда, вызовы от пожилых курян поступили 30 октября. Более того, в журнале указано, что у пациентов были признаки коронавируса, а у одного из них на КТ – поражение легких до 60%. При этом врач явился к пациентам только 1 ноября и, вдобавок, не провел должным образом осмотр.Суд признал виновной заведующую поликлиникой и оштрафовал ее на 25 000 рублей.