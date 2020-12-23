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Количество аварий на теплосетях в Курской области снизилось в 4 раза

К началу нынешнего отопительного сезона теплоэнергетики реконструировали почти 14 км теплосетей
Количество аварий на теплосетях в Курской области снизилось в 4 раза

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Количество аварий на теплосетях в Курской области снизилось в 4 раза. Об этом сообщил председатель регионального комитета ЖКХ и ТЭК Алексей Дедов.  

В Курске теплотрассами занимается, как известно, «Квадра». К началу нынешнего отопительного сезона теплоэнергетики реконструировали почти 14 км теплосетей. Среди крупнейших проектов - ремонты тепломагистралей на улицах Мирная - Володарского, Энергетиков - Серегина и 50 лет Октября. 

В ближайшие несколько лет в реконструкцию теплосетей в рамках концессионного соглашения компания намерена вложить более двух миллиардов рублей. 

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