К началу нынешнего отопительного сезона теплоэнергетики реконструировали почти 14 км теплосетей

Количество аварий на теплосетях в Курской области снизилось в 4 раза. Об этом сообщил председатель регионального комитета ЖКХ и ТЭК Алексей Дедов.В Курске теплотрассами занимается, как известно, «Квадра». К началу нынешнего отопительного сезона теплоэнергетики реконструировали почти 14 км теплосетей. Среди крупнейших проектов - ремонты тепломагистралей на улицах Мирная - Володарского, Энергетиков - Серегина и 50 лет Октября.В ближайшие несколько лет в реконструкцию теплосетей в рамках концессионного соглашения компания намерена вложить более двух миллиардов рублей.