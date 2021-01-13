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Вести дистанционные уроки у курских школьников помогут педагогические волонтеры

К занятиям привлекут студентов старших курсов педагогических специальностей

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Вести дистанционные уроки у курских школьников помогут педагогические волонтеры - студенты старших курсов педагогических специальностей. 
Сейчас комитет образования совместно с КГУ прорабатывает вопрос педагогического волонтерства. Родители, которые против очного обучения своих детей, смогут обратиться в администрацию школы с просьбой предоставить дистанционный формат обучения, и по согласованию с муниципалитетом отдельный класс переведут на дистант, пояснила председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко. 

Пока с заявлениями в образовательные организации Курска обратилось 90 родителей школьников. Рассматривать любое обращение будут в индивидуальном порядке. Губернатор призвал курян при возникновении спорных вопросов о формате обучения обращаться в областной комитет образования и науки.
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