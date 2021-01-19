В Курске по факту загрязнения очистных возбуждено уголовное дело

Только в прошлом году из-за сбросов сточных вод «Курскводоканалу» причинен ущерб на 2 с лишним миллиона рублей

Курская прокуратура добивается устранения нарушений при эксплуатации городских очистных сооружений. По факту незаконного сброса в очистные запрещенных веществ, причинившего существенный вред предприятию, в городском УМВД возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство».Как показала проверка надзорного ведомства, имеющиеся в распоряжении предприятия финансовые и производственные ресурсы не позволяют в полном объеме контролировать сточные воды, которые абоненты сбрасывают в централизованную систему водоотведения. Как результат - только в прошлом году из-за этого «Курскводоканалу» причинен ущерб на 2 с лишним миллиона рублей.В адрес главы администрации Курска внесено представление, в котором поставлен вопрос об оснащении МУП «Курскводоканал» необходимым оборудованием в целях более эффективного контроля за деятельностью абонентов.