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В Курске волонтеры помогают инвалидам и пожилым выносить мусор

На днях добровольцы помогали в вывозе мусора жителям района КЗТЗ, а с 1 февраля готовы выйти в район Парковой
В Курске волонтеры помогают инвалидам и пожилым выносить мусор

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В Курске волонтеры помогают инвалидам и пожилым выносить мусор и собранное на переработку вторсырье. Такая акция проводится в рамках проекта «Чистая помощь» и особенно актуальна в период пандемии. Сам проект запущен в ноябре прошлого года.

Волонтёры и сотрудники «Спецавтобазы по уборке города» обходят подъезды и собирают оставленный около квартир мусор. Собранные отходы перемещаются в контейнеры, а вторсырье отправляется на переработку.

На днях добровольцы помогали в вывозе мусора жителям района КЗТЗ, а с 1 февраля готовы выйти в район Парковой.

Все, кому нужна помощь, могут подать заявку по телефону 37-01-59 и оставить мусор за дверью. Волонтеры оказывают такую помощь ежедневно. В день обращается до 30 человек. 

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