На днях добровольцы помогали в вывозе мусора жителям района КЗТЗ, а с 1 февраля готовы выйти в район Парковой

В Курске волонтеры помогают инвалидам и пожилым выносить мусор и собранное на переработку вторсырье. Такая акция проводится в рамках проекта «Чистая помощь» и особенно актуальна в период пандемии. Сам проект запущен в ноябре прошлого года.Волонтёры и сотрудники «Спецавтобазы по уборке города» обходят подъезды и собирают оставленный около квартир мусор. Собранные отходы перемещаются в контейнеры, а вторсырье отправляется на переработку.На днях добровольцы помогали в вывозе мусора жителям района КЗТЗ, а с 1 февраля готовы выйти в район Парковой.Все, кому нужна помощь, могут подать заявку по телефону 37-01-59 и оставить мусор за дверью. Волонтеры оказывают такую помощь ежедневно. В день обращается до 30 человек.