На выходных в Курской области прогнозируют морозы и снежные заносы

Ночью температура будет опускаться до 20ºС, а местами и до 25°С мороза

На выходных в Курскую область вернутся морозы.По прогнозу Курского Гидрометцентра завтра, в субботу в регионе будет облачно. Ночью пройдет снег, местами сильный, днем ожидается небольшой снег. Ночью местами снежные заносы. Местами гололед - изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Ночью местами порывы ветра будут достигать 15 м/с, днем - до 12 м/с.Температура воздуха грядущей ночью будет колебаться от 12ºС до 17ºС мороза, днем - от -10ºС до -15°С.В воскресенье, 14 февраля временами пройдет небольшой снег, ночью столбики термоментов опустятся до 15°С-20°С мороза, при прояснениях - до 25°С мороза.