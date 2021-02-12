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На выходных в Курской области прогнозируют морозы и снежные заносы

Ночью температура будет опускаться до 20ºС, а местами и до 25°С мороза
На выходных в Курской области прогнозируют морозы и снежные заносы

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На выходных в Курскую область вернутся морозы. 

По прогнозу Курского Гидрометцентра завтра, в субботу в регионе будет облачно. Ночью пройдет снег, местами сильный, днем ожидается небольшой снег. Ночью местами снежные заносы. Местами гололед - изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Ночью местами порывы ветра будут достигать 15 м/с, днем - до 12 м/с. 

Температура воздуха грядущей ночью будет колебаться от 12ºС до 17ºС мороза, днем - от -10ºС до -15°С.  

В воскресенье, 14 февраля временами пройдет небольшой снег, ночью столбики термоментов опустятся до 15°С-20°С мороза, при прояснениях - до 25°С мороза.
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