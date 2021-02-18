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Лента новостей / Спорт

В воскресенье состоится Кубок Губернатора Курской области по лыжным гонкам

Заявку на участие нужно подать до 9 вечера 19 февраля
В воскресенье состоится Кубок Губернатора Курской области по лыжным гонкам

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В воскресенье, 21 февраля состоится Кубок Губернатора Курской области по лыжным гонкам. Соревнования пройдут на трассе в Мокве, стартовый городок разместится на территории детского лагеря имени Володи Дубинина (ул. Парк Солянка). 

Длина одного круга составит 2,5 км, дистанции – 3, 5 и 10 км. Возраст участников ограничен: на старт смогут выйти только лыжники от 14 до 65 лет. 

Старт на дистанции: 

5 км – в 10:00 (юноши и девушки 2003-2004 гг.р.), 
10 км – в 10:40 (юниорки 2001-2002 гг.р., а также девушки 2000 г.р. и старше) и в 12:30 (мужчины 2000 г.р. и старше, юниоры 2001-2002 гг.р.), 
3 км – в 11:50 (юноши и девушки 2005-2006 гг.р.). 

В 14:00 стартует шоу-эстафета с участием известных спортсменов 3х1000 м. 

Победителям и призерам соревнований вручат кубки и оригинальные медали, церемония награждения пройдет в 14:45. 

Заявку на участие нужно подать до 9 вечера 19 февраля. Электронная регистрация на сайте Оrgeo.ru. В день проведения соревнования регистрации не будет. 

21 февраля с 8 до 10 утра в стартовом городке участникам выдадут номера. Спортсмены должны предоставить в судейскую комиссию паспорт и медицинскую справку о допуске к соревнованиям. Для команд необходима заявка с визой врача на каждого спортсмена, договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал). Все участники при награждении должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

В гонке на 10 км любители спорта будут стартовать вместе с известными чемпионами Иваном Черезовым, Дмитрием Малышко, Антоном Шипулиным и Алексеем Петуховым. В эстафете 3х1000 известные спортсмены войдут в составы команд вместе с юными курскими лыжниками.

Для всех участников соревнований будет работать полевая кухня с кашей и горячим чаем. 

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