ТАКТ". Центр контроля качества такие проверки проводит регулярно с 2012 года. Различные товары с прилавков курских магазинов отправляют на экспертизу. Положительную динамику специалисты замечали ещё месяц назад. Тогда, по их словам, количество некачественных продуктов снизилось до трети. Сейчас в половине образцов творога обнаружили нарушения состава или кишечную палочку.Экспертиза творога из магазинов Курска показала неутешительный результат. Было установлено, стандартам не соответствует половина продукции, сообщает телеканал "
Наталья Сушко, заместитель директора Курского центра контроля качества: "Творог показал, что 50% из того, что мы отобрали, то есть 8 образцов у нас были забракованы. И были они забракованы по таким показателям, как жирно-кислотный состав, были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, были обнаружены консерванты, а в частности сорбиновая кислота, которой не должно быть в твороге и были замечания к маркировке продуктов".
По словам специалистов, творог с растительным жиром и консервантами в составе не принесёт покупателю ожидаемой пользы. А кишечная палочка может быть опасна для людей с заболеваниями ЖКТ. С наличием таких продуктов в курских магазинах специалисты центра контроля качества планируют бороться. Письма с просьбой убрать их с прилавков отправят в торговые предприятия региона. Также обращения направят в территориальные органы Роспотребнадзора тех городов, из которых поступили товары с нарушениями. Список продуктов, не отвечающих требованиям, уже опубликован на сайте курскоекачество. ру и регулярно обновляется по результатам проверок.
В курских магазинах 50% творога не соответствует стандартам качества
Письма с просьбой убрать их с прилавков отправят в торговые предприятия региона