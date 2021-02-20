  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В курских магазинах 50% творога не соответствует стандартам качества

Письма с просьбой убрать их с прилавков отправят в торговые предприятия региона
В курских магазинах 50% творога не соответствует стандартам качества

Читайте также

Экспертиза творога из магазинов Курска показала неутешительный результат. Было установлено, стандартам не соответствует половина продукции, сообщает телеканал "ТАКТ". Центр контроля качества такие проверки проводит регулярно с 2012 года. Различные товары с прилавков курских магазинов отправляют на экспертизу. Положительную динамику специалисты замечали ещё месяц назад. Тогда, по их словам, количество некачественных продуктов снизилось до трети. Сейчас в половине образцов творога обнаружили нарушения состава или кишечную палочку.

Наталья Сушко, заместитель директора Курского центра контроля качества: "Творог показал, что 50% из того, что мы отобрали, то есть 8 образцов у нас были забракованы. И были они забракованы по таким показателям, как жирно-кислотный состав, были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, были обнаружены консерванты, а в частности сорбиновая кислота, которой не должно быть в твороге и были замечания к маркировке продуктов".

По словам специалистов, творог с растительным жиром и консервантами в составе не принесёт покупателю ожидаемой пользы. А кишечная палочка может быть опасна для людей с заболеваниями ЖКТ. С наличием таких продуктов в курских магазинах специалисты центра контроля качества планируют бороться. Письма с просьбой убрать их с прилавков отправят в торговые предприятия региона. Также обращения направят в территориальные органы Роспотребнадзора тех городов, из которых поступили товары с нарушениями. Список продуктов, не отвечающих требованиям, уже опубликован на сайте курскоекачество. ру и регулярно обновляется по результатам проверок.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Туман, гололёд и потепление прогнозируют в Курской области на выходных

Проект Курского кинофонда «Кино в театре» возобновляет работу 23 февраля

3 миллиона выделили курские власти на ремонт жилья ветеранов

В Курской области сделали более 638 тысяч тестов на COVID-19

Курским полицейским вручили ключи от новых служебных автомобилей

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске