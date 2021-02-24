  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

За выходные 13 жителей Курска и области стали жертвами лжебанкиров

Так, жителю Курска мошенники звонили с 24 телефонных номеров, он перевел им 384 тысячи рублей 
За выходные 13 жителей Курска и области стали жертвами лжебанкиров

Читайте также

За продолжительные выходные 13 жителей Курска и области стали жертвами телефонных мошенников. Большинство преступлений совершено под предлогом отмены несанкционированной транзакции или оформления кредита и перевода средств на безопасный счет.

Так, жителю Курска мошенники звонили с 24 телефонных номеров, каждый раз переключая на другого "специалиста". Продолжительная беседа привела к тому, что, мужчина провел у банкомата длительное время и снял 384 тысячи рублей со своей карты. Деньги он переводил на счета, которые ему диктовали аферисты.

Аналогичным образом 33-летняя жительница Железногорска несколько часов общалась с мошенниками, которые перезванивали ей с 15 разных номеров. За это время преступники успели оформить на нее кредит и потребовали, чтобы женщина немедленно в ближайшем банкомате перевела деньги на "безопасные счета". Что она и сделала – подарив мошенникам 235 тысяч рублей.

Полицейские в очередной раз просят курян перед любой финансовой операцией обратиться в банк по официальному номеру и получить консультацию у настоящих банкиров.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области завтра прогнозируют снег с дождем, туман и гололедицу

Куряне получат скидку при оплате проезда картой «МИР»

26 февраля в курском аэропорту пожарные проведут учения

В Курске пожилой рецидивист украл выручку из салона красоты

Курянам предлагают обсудить архитектурно-художественную концепцию улицы Ленина в соцсетях

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске