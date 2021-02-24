За выходные 13 жителей Курска и области стали жертвами лжебанкиров

Так, жителю Курска мошенники звонили с 24 телефонных номеров, он перевел им 384 тысячи рублей

За продолжительные выходные 13 жителей Курска и области стали жертвами телефонных мошенников. Большинство преступлений совершено под предлогом отмены несанкционированной транзакции или оформления кредита и перевода средств на безопасный счет.Так, жителю Курска мошенники звонили с 24 телефонных номеров, каждый раз переключая на другого "специалиста". Продолжительная беседа привела к тому, что, мужчина провел у банкомата длительное время и снял 384 тысячи рублей со своей карты. Деньги он переводил на счета, которые ему диктовали аферисты.Аналогичным образом 33-летняя жительница Железногорска несколько часов общалась с мошенниками, которые перезванивали ей с 15 разных номеров. За это время преступники успели оформить на нее кредит и потребовали, чтобы женщина немедленно в ближайшем банкомате перевела деньги на "безопасные счета". Что она и сделала – подарив мошенникам 235 тысяч рублей.Полицейские в очередной раз просят курян перед любой финансовой операцией обратиться в банк по официальному номеру и получить консультацию у настоящих банкиров.